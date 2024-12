An Weihnachten: «Riverdale»-Star Vanessa Morgan verkündet Verlobung

Auf den Fotos sind die beiden umgeben von Lichtinstallationen zu sehen, wie sie sich anstrahlen und Zärtlichkeiten austauschen. Den Antrag machte ihr der Basketballer «People» zufolge bereits am 21. Dezember bei dem Lichterfestival Glow Langley in Kanada. «Wir gingen spazieren, und ich dachte wirklich, er würde mir am Weihnachtsmorgen einen Heiratsantrag machen, also war ich völlig überrascht, als es passierte», verriet Morgan dem Magazin.