Ana de Armas ergattert Hauptrolle als Fitness-Influencerin

Ana de Armas (37) taucht für ihren nächsten Film tief in die Welt der sozialen Medien ein. Wie das Branchenmagazin «Deadline» berichtet, wird die kubanisch–spanische Schauspielerin die Hauptrolle im Psychothriller «Sweat» übernehmen. Darin verkörpert sie Emma Kent, eine aufstrebende Fitness–Influencerin, die davon träumt, an den Erfolg ihres grossen Idols heranzukommen – der Social–Media–Superstar Kat Highbrook.