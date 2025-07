Ana Ivanović bestätigt Trennung von Bastian Schweinsteiger

Märchenhafte Hochzeit 2016

Bis vor wenigen Monaten galten Schweinsteiger und Ivanović als eines der Traumpaare des internationalen Sports. Ihre märchenhafte Hochzeit am 13. Juli 2016 in Venedig wurde in den Medien gefeiert, gemeinsam warben sie für die Modemarke Brax. Das Paar lebt oder lebte mit den drei gemeinsamen Söhnen auf Mallorca.