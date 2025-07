Ana Ivanović löscht private Instagram-Fotos mit Bastian Schweinsteiger

Viele Reisen und Familienzeit

Ana Ivanović rückte sich auf Instagram zuletzt zunehmend selbst in den Mittelpunkt und nimmt ihre rund 1,5 Millionen Follower regelmässig mit auf ihre Reisen. Die 37–Jährige teilt Eindrücke von Events und Ausflügen in verschiedenste Städte – ob beim Finale des Tennisturniers in Wimbledon oder auf Mädelsreise in die Toskana. «Florenz–Foto–Dump. Ich habe die Zeit mit meinen Mädels wirklich genossen! Das war schon lange überfällig», schrieb sie zu den Bildern ihres Trips. Auch Portofino und das paradiesische Mauritius zählten zuletzt zu ihren Reisezielen. Zwischendurch gibt es Strandtage mit Kindern und Freunden – oder ein schweisstreibendes Workout. Auf ihren Fotos und in den Clips zeigt sich Ivanović fröhlich, gelöst und stilsicher – ihre Looks strahlen Selbstbewusstsein aus.