Ana und Tim Johnson: Sohn Maui ist «ready für ein Geschwisterchen»

«Maui ist ready für ein Geschwisterchen»

In diesem Jahr will die kleine Familie eine grössere Reise nach Hawaii unternehmen. Die Inselgruppe hatte für das Paar auf ihrer Kinderwunschreise eine besondere Rolle. «Hawaii ist unser Soulplace. Ich glaube, jeder Mensch hat so einen Platz irgendwo auf der Erde, wo man sich ganz besonders wohlfühlt. Und bei uns ist das einfach auf Hawaii. Wir haben uns total in die Inselgruppe verliebt und fühlen uns dort unfassbar wohl. Dort blühen wir so richtig auf», schwärmt Ana über die Pazifikinseln, denen Söhnchen Maui auch seinen Namen zu verdanken hat. Das Paar war sich schnell einig, dass ihr Kind einen hawaiianischen Namen bekommen soll. «Man sagt ja auch, Hawaii ist die Insel der Regenbogen. Und Maui ist ein sogenanntes Regenbogenbaby», so Ana. «So nennt man Babys, die nach einer Fehlgeburt auf die Welt gekommen sind.»