Anaisio Guedes: Das ist der neue Händler bei «Bares für Rares»

Mit 17 Jahren spielte Guedes in einem Werbespot mit der brasilianischen Rennfahrerlegende Ayrton Senna (1960–1994) mit. Zwei Jahre später, an Weihnachten 1994, flog der «mutige Optimist» (Untertitel seiner Biografie) nach Brüssel – obwohl er kaum lesen und schreiben konnte. In der belgischen Hauptstadt arbeitete er als Barmann. Dort verliebte er sich in eine Hamburgerin und folgte ihr in ihre Heimat – ohne Sprachkenntnisse. Später lernte er schnell Deutsch, das er heute akzentfrei spricht.