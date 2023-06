«And Just Like That...»: Besondere Comebacks für den «SATC»-Ableger

Wer sich die Wartezeit zwischen den Folgen verkürzen möchte, kann sich noch einmal alle sechs Staffeln der Originalserie ansehen. Zum 25-jährigen Jubiläum von «Sex and the City» stehen die komplette Serie als auch die beiden Kinofilme bei Sky Q und Wow bereit. Die erste Folge von «Sex and the City» lief am 6. Juni 1998 beim US-Sender HBO. Auch Staffel eins von «And Just Like That...» können Fans noch einmal nachsehen.