«And Just Like That...»: Darum soll Kim Cattrall der Serie fernbleiben

In «And Just Like That...» wurde in der ersten Folge erzählt, dass Samantha zum Arbeiten nach London gezogen war. Später in der Serie kam zudem heraus, dass ihr «Stolz verletzt wurde», nachdem Carrie sie als Publizistin entlassen musste. Dennoch war Samantha immer präsent. Sie und Carrie kommunizierten mehrmals per SMS.