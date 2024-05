«And Just Like That...»-Dreh: Und einfach so... ist Aidan zurück

Aidan ist zurück bei «And Just Like That...». Wie Bilder vom Dreh zur dritten Staffel des «Sex and the City»–Ablegers zeigen, steht Sarah Jessica Parker (59) alias Carrie Bradshaw wieder mit Aidan–Darsteller John Corbett (63) vor der Kamera. Die Rückkehr von Carries Partner in die Geschichte könnte für einige Verwunderung sorgen. Schliesslich haben sich die beiden am Ende von Staffel zwei darauf geeinigt, eine Pause einzulegen, solange Aidans Kinder noch Teenager sind. Von fünf Jahren war die Rede.