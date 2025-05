«And Just Like That...»-Event: Bo Derek begleitet Ehemann John Corbett

In «Sex and the City» und im Spin–off «And Just Like That...» übernimmt John Corbett die Rolle von Aiden, einem Ex–Freund von Carrie Bradshaw. Bereits in der zweiten Staffel von «And Just Like That...» tauchte er wieder auf und brachte frischen Wind in Carries Beziehungsleben. Auch in der dritten kommenden Staffel wird er wieder zu sehen sein.