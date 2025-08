«And Just Like That...»: HBO-Serie endet mit aktueller Staffel

Und einfach so ist es vorbei. Die HBO Max–Serie «And Just Like That...», eine Fortsetzung der Kultserie «Sex and the City», endet überraschend mit der aktuellen, dritten Staffel. Das hat Showrunner Michael Patrick King (70) am Freitag auf X bekannt gegeben. «Und einfach so... kommt die fortlaufende Erzählung des ‹Sex and the City›–Universums zu einem Ende», schrieb King dort in einem Beitrag. Während der Serienmacher und Regisseur das Drehbuch zur finalen Episode der aktuellen Staffel verfasste, sei ihm klargeworden, «dass dies ein wunderbarer Ort sein könnte, um aufzuhören».