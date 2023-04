«And Just Like That...»: Im Juni startet die zweite Staffel

In wenigen Wochen bekommen Fans von «Sex and the City» endlich Seriennachschub. Im Juni startet die zweite Staffel des Spin-offs «And Just Like That...». Das verkünden Sky und der Streamingdienst HBO Max, der in den USA ab dem 23. Mai zusammen mit Discovery+ als Max neu startet, in einem ersten Teaser-Trailer zu den neuen Folgen.