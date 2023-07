«And Just Like That...»: Samantha kehrt wohl niemals komplett zurück

«And Just Like That...» ist zurück! Die zweite Staffel des «Sex and the City»-Ablegers ist am 22. Juni auch in Deutschland angelaufen. Die neuen Folgen bedeuten zudem eine - wenn auch nur kurze - Rückkehr für Kim Cattrall (66) in die Rolle ihres Kultcharakters Samantha, wie Anfang Juni erstmals offiziell bestätigt wurde. Es soll aber offenbar bei einem Cameo bleiben, selbst wenn Fans sich sicherlich mehr erhoffen.