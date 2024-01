«And Just Like That...»: Sara Ramírez soll entlassen worden sein

Wurde Sara Ramírez wegen Protesten gegen den Gaza–Krieg gefeuert?

So setzte Ramírez selbst vor wenigen Tagen einen Instagram–Post ab, in dem der US–Film– und Serienindustrie vorgeworfen wird, Schauspielerinnen und Schauspieler auf sogenannte Blacklists zu setzen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit für die palästinensische Bevölkerung im Gaza–Streifen einsetzen. Israels Kriegseinsatz in dem Gebiet nennt Ramírez in dem Social–Media–Beitrag einen «Völkermord» und die US–Medienindustrie «heuchlerisch».