Carrie Bradshaw alias Sarah Jessica Parker (57) ist als Modeikone bekannt. Auf neuen Aufnahmen vom Set der zweiten Staffel des «Sex and the City»-Ablegers «And Just Like That...» ist Parker nun erneut in einem interessanten Outfit im 80er-Jahre-Stil zu sehen. Die Schauspielerin trägt auf den Bildern einen pinkfarbenen Blazer mit hochgeschobenen Ärmeln über einem langärmligen Kleid in Metallic-Gold, das bis über die Knie reichte und mit einer grossen Schleife am Kragen und hellen Tupfen verziert war.