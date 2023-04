Fans von «Sex and the City» können sich freuen: Die zweite Staffel der Nachfolge-Serie «And Just Like That ...» steht offenbar in den Startlöchern. Schauspielerin Sarah Jessica Parker (58) postete jetzt auf Instagram ein Foto, mit dem sie andeutete, dass die Dreharbeiten für die neue Staffel beendet sind. Bereits vor einigen Tagen posteten die Kostümdesignerinnen eine Danksagung an alle Beteiligten der neuen Staffel.