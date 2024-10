«And Just Like That...»-Stars feiern zusammen in New York City

Fans warten gespannt auf Staffel drei von «And Just Like That...»

In den vergangenen Monaten hatten Aufnahmen der Schauspielerinnen vom Dreh zur neuen «And Just Like That...»–Staffel die Herzen der Fans bereits höherschlagen lassen. Die Produktion zu Staffel drei des «Sex and the City»–Ablegers hatte Anfang Mai begonnen. Hand in Hand zeigte sich dabei unter anderem Schauspieler John Corbett (63) alias Aidan mit Serienliebe Carrie (Sarah Jessica Parker) in den Strassen von New York City.