«And Just Like That...» verlängert: Max bestellt dritte Staffel

«Sex and the City» begeistert seit einem Vierteljahrhundert die Fans

Die Serie «Sex and the City» wurde ursprünglich von 1998 bis 2004 auf dem Premiumkabelkanal HBO ausgestrahlt, und gilt in vieler Hinsicht auch heute noch als bahnbrechend für das Erzählen von Geschichten aus einer vornehmlich weiblichen Perspektive. Die zwei Kinofilme «Sex and the City - Der Film» und «Sex and the City 2» folgten 2008 und 2010, bevor nach rund elfjähriger Pause die Nachfolgeserie «And Just Like That...» an den Start ging.