Dreh für Beerdigungsszene?

«And Just Like That...»: Verliebte Szenenbilder mit Carrie und Aidan

Neue Fotos von Carrie und Aidan am Drehset von «And Just Like That...» lassen die Herzen von «Sex and the City»–Fans höher schlagen. Doch die Bilder deuten auch auf eine traurige Szene hin...