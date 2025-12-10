«Andere Signale gesendet»: Enttäuschung bei «Bauer sucht Frau»

Mit Schafhalter Michael (33) steigt in Folge acht von «Bauer sucht Frau» (Dienstag, 20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) auch der letzte Landwirt ins Geschehen ein. Das Scheunenfest hat der Bauer verpasst. Eine Vorauswahl überspringt er auch. Er lädt die Erzieherin Julia (27) direkt auf seinen Hof ein. Die kommt unter anderem mit einer eigenen Küchenmaschine. In dem Gästezimmer, das Michael für sie eingerichtet hat, kann sie die nicht nutzen. Dort gibt es nämlich keinen Strom. Dafür entdecken Julia und Michael ein gemeinsames Hobby: Puzzeln. Das geht auch ohne Strom.