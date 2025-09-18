Änderung beim ESC-Vorentscheid 2026: Ohne Stefan Raab und RTL

«ESC kompakt» hatte am 17. September unter Berufung auf eine demnach vorliegende E–Mail der GEMA an ihre Mitglieder berichtet, der SWR habe mitgeteilt: «Was wir wollen, ist kein Casting–Format, sondern ein fairer, freundschaftlicher Wettbewerb unter den teilnehmenden Artists und den weiteren beteiligten Partnern.» Das Finale des deutschen Vorentscheids sei demzufolge für Ende Februar 2026 geplant. In einer TV–Show würden sowohl Zuschauerinnen und Zuschauer als auch eine Jury aus Expertinnen und Experten über den deutschen Beitrag entscheiden.