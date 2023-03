Andie MacDowell liebt graues Haar: «So echt und ehrlich wie möglich»

Andie MacDowell (64) liebt ihr Haar so, wie es ist. Die Schauspielerin verriet «Entertainment Tonight», wie gut sie sich fühlt, seit sie in der Corona-Pandemie das Färben der Haare aufgegeben hat. «Es ist etwas, das ich schon seit einiger Zeit tun wollte. Und ich fühle mich wirklich wohl damit, wo ich gerade in meinem Leben bin.» MacDowell fügte hinzu: «Ich möchte einfach die Zeit geniessen, in der ich bin, und so echt und ehrlich wie möglich sein - nicht nur mit allen anderen, sondern auch mit mir selbst.» 2021, beim Filmfestival in Cannes, zeigte sie sich das erste Mal mit grauem Haar.