Kolleginnen ganz vertraut

Andie MacDowell und Helen Mirren: Glamour-Auftritt in Cannes

Vertraut haben sich Andie MacDowell und Helen Mirren am Freitagabend in Cannes gezeigt. Beide Schauspielerinnen stehen seit Jahren zu ihrer natürlichen Haarfarbe und bewiesen an der Croisette einmal mehr, wie gut der Look zu edlen Roben passt.