Andie MacDowell und Helen Mirren legen Tänzchen in Cannes hin

Andie MacDowell (64) und Helen Mirren (76) sorgten am Freitagabend bei den Filmfestspielen in Cannes für beste Unterhaltung. Die Schauspielerinnen zeigten sich gut gelaunt gemeinsam auf dem roten Teppich, lagen sich in den Armen und tanzten für die Fotografen. Zur Premiere des Films «Mother and Son» trugen die beiden zudem elegante Looks.