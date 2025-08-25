Andre Agassi: Seltener Auftritt mit seiner Tochter Jaz Elle

Steffi Graf und Andre Agassi sind seit 2001 verheiratet. Nur wenige Tage nach dem Jawort kam ihr erstes Kind, Sohn Jaden Gil, zur Welt. Zwei Jahre später folgte Tochter Jaz Elle, die als Fitnesstrainerin arbeitet. In der Öffentlichkeit ist ihr Bruder bisher häufiger als sie zu sehen gewesen. Er ist als Baseball–Spieler Teil der deutschen Nationalmannschaft. Zudem zeigt er auf seinem Instagram–Account gerne sein privates Glück mit Freundin Catherine Holt.