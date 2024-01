Andre Agassi: So ist es neben Steffi Graf aufzuwachen

Generell starte er «etwas gemütlicher in den Tag», sie hingegen sei «schon früh am Morgen topfit», sagt er anerkennend über seine Frau. Was vor allem für Abendmenschen vielleicht ein bisschen anstrengend klingen mag, rückt Agassi umgehend ins rechte Licht: «Wir geniessen es, in den Morgenstunden gemeinsame Zeit zu haben.»