Andre Agassi und Steffi Graf: «Wir lieben sogar, zusammen einzukaufen»

Andre Agassi ist ein Fan von «Suits»

Ob Andre Agassi und Steffi Graf, die zuletzt die Trendsportart Pickleball für sich entdeckt haben, zusammen auch die Serie «Suits» sehen? In einem weiteren Interview zu «The Netflix Slam» mit «The Hollywood Reporter» verriet Agassi, dass er die Anwaltsserie, durch die Herzogin Meghan (42) berühmt wurde, gerade auf Netflix streame. «Ich liebe die Charaktere», schwärmte er. Die Schauspieler seien unglaublich. «Ich finde es toll, dass man nicht unbedingt die vorherige Folge komplett im Kopf haben muss, um zu verstehen, was in der nächsten Folge passiert, und das ist gut für mich, weil ich bei Serienmarathons manchmal etwas hirnlos bin. Aber ja, es macht Spass. Es macht mir wirklich Spass.»