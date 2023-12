Andre Braugher: Die «Brooklyn Nine Nine»-Stars trauern um Captain Holt

«Ich trauere um das, was Captain Holt für Gina bedeutet hat»

«Brooklyn Nine Nine»–Star Chelsea Peretti (45), die in der Serie die Rolle von Gina spielt, postete auf ihrem Instagram–Kanal ein Porträt von Braugher, das ihn in seiner Serien–Uniform auf dem fiktiven Polizeirevier zeigt. Dazu schreibt sie: «Ich liebe dich. Ich werde deine lieblichen Töne vermissen. Ich werde mich für immer glücklich schätzen, dass ich mit dir auf diese Reise gegangen bin. Einen Platz am Ring. Du warst so witzig und für mich der Inbegriff des Sprichworts ‹Stille Wasser sind tief›. Ich werde unsere Gespräche immer in Ehren halten, bei denen ich oft in deiner Tür stand und dich am Gehen gehindert habe, sowie die tolle Möglichkeit, dein Kumpel zu sein. Ist es seltsam, dass ich auch um das trauere, was Captain Holt für Gina bedeutet hat? Ich habe wirklich gehofft und wusste, dass wir uns wiedersehen würden. Ich hasse es, dass das nicht stimmt.»