Andre Braugher: Todesursache steht fest

«Du hast uns zu früh verlassen»

Der Schauspieler war für seine Rollen in Serien wie «Homicide» und «Brooklyn Nine–Nine» bekannt. Er wurde nur 61 Jahre alt. Braugher sei am Montag nach kurzer Krankheit gestorben, berichtete zunächst unter anderem "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf die Sprecherin des Schauspielers, Jennifer Allen. Nach seinem Tod würdigten ihn viele seiner Kollegen in den sozialen Netzwerken.