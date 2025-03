André Dietz: «Herbstresidenz»-Dreh war Herausforderung für seine Frau

In der VOX–Doku–Reihe «Zum Schwarzwälder Hirsch» setzten sich Schauspieler André Dietz (49) und Profikoch Tim Mälzer (54) dafür ein, dass Menschen mit Down–Syndrom einen Monat lang in einem Restaurant möglichst selbstständig in den Bereichen Service und Küche arbeiten konnten. Jetzt folgt das nächste Projekt: In der Doku–Reihe «Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz» (ab 5. März, 20:15 Uhr bei VOX, auch auf RTL+) werden Seniorinnen und Senioren in einem Caritas–Pflegeheim von Menschen mit Behinderung gepflegt. In diesem Rahmen können die jungen Pflegeneulinge eine Qualifizierung zum Alltagshelfer absolvieren und so eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt finden.