Andrea Berg geht 2025 auf grosse Arena-Tour

Andrea Berg gilt als eine der bekanntesten und erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Bislang brachte sie zwölf Nummer–eins–Alben auf den Markt und verkaufte in ihrer Karriere rund 16 Millionen Tonträger. In Österreich hält sie dank ihrer Kompilation «Best Of» mit 670 Wochen den Rekord für das am längsten in den Charts platzierte Album. Auch ihr letztes Album «Ich würd's wieder tun» erreichte in Deutschland und Österreich die Spitzenposition in den Charts. Für die Schweiz reichte es immerhin für den zweiten Rang.