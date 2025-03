Andrea Berg über ihre Tour: «Verbindung war so intensiv wie nie zuvor»

Schlagerstar Andrea Berg (59) hat ihre intensive Dreiländer–Tournee abgeschlossen. In Bremen feierte die Sängerin am Sonntag das triumphale Ende der «Party, Hits, Emotionen»–Konzertreihe in der ÖVB Arena. 21 Auftritte führten Berg durch Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für ihre Fans findet sie, wie gewohnt, nur die wärmsten Worte.