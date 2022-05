Schock für Andrea Bocelli (63): Diebe brachen in das Haus des Sängers in der Toskana ein. Das berichteten italienische Medien am Sonntag. Bei der Villa im Badeort Forte dei Marmi handelt es sich um Bocellis Zeitwohnsitz, den er erst kürzlich erworben hatte. Der Tenor und seine Familie hielten sich während des Überfalls nicht in dem Haus auf.