Andrea Kiewel muss den «ZDF-Fernsehgarten» räumen lassen

Die Country–Ausgabe des «ZDF–Fernsehgartens» am 8. September wurde durch ein Unwetter gestört. Bereits zu Beginn der Show am Lerchenberg in Mainz um 12:00 Uhr zogen düstere Wolken über das Open–Air–Studio – beim ersten Musik–Act von Stefanie Hertel (45) mit Ehemann Lanny Lanner (49) und Tochter Johanna Mross (22) regnete es dann bereits heftig. So heftig, dass die Gäste den Fernsehgarten nach rund einer Stunde komplett räumen mussten.