Andrea Kiewel sieht sich als «grösster Fan» von Florian Silbereisen

«ZDF–Fernsehgarten»–Moderatorin Andrea Kiewel (58) feiert an diesem Mittwoch, 27. Dezember (20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn) mit ihrer neuen Musikshow «Kiwis grosse Partynacht» Premiere. Als Gäste mit dabei sein werden unter anderem Anastacia (55), Peter Maffay (74), PUR oder Vanessa Mai (31). Im kommenden Jahr werden drei weitere Folgen mit Auftritten von Howard Carpendale (77), Christina Stürmer (41) oder Thomas Anders (60) zu sehen sein. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news gewährt Kiewel ein Blick hinter die Kulissen der Partyshow und erzählt, was die Sendung vom «Fernsehgarten» unterscheidet. Zudem verrät sie, ob sie sich als Konkurrenz zu Florian Silbereisens (42) «Schlagerboom» sieht.