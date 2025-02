Andrea Sawatzki und Christian Berkel: Wieder kein Liebesfilm!

Berkel: Dieses Schweigen betrifft ganz viele Familien. Denn einerseits werden wir klar geprägt von den Dingen, die wir bewusst wahrnehmen und in der Familie, mit Freunden und in der Gesellschaft erleben. Ich glaube aber, dass wir mindestens so stark, wenn nicht sogar stärker durch Dinge geprägt werden, die verschwiegen werden. Selbst in Gesprächen passiert so viel zwischen den Zeilen. Ich stelle es mir vor wie ein Buch, in dem immer wieder eine Seite fehlt. Viele Menschen stossen in ihren Familien oder in ihrem Leben plötzlich auf Lücken, die sie sich nicht erklären können. Und anstatt das zu hinterfragen, wird einfach weitergeblättert – um im Bild zu bleiben. Irgendwann versteht man den Zusammenhang nicht mehr und dann wird es wirklich schwierig.