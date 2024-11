Andreas Elsholz kann sich «GZSZ»-Comeback «durchaus vorstellen»

Wie haben Sie sich auf die besondere Europa–Reise vorbereitet, hatten Sie eine Strategie?

Elsholz: Für eine Reise wie bei «Destination X», die so viel Unvorhersehbarkeit und Überraschungselemente bietet, habe ich versucht, mich weniger auf eine feste Strategie zu konzentrieren, sondern vielmehr flexibel und offen zu bleiben. Statt mich auf Details zu fokussieren, habe ich mich mental darauf vorbereitet, mich schnell auf neue Situationen einzulassen und mit klarem Kopf Entscheidungen zu treffen. Ich habe ausserdem versucht, mich geografisch weiterzubilden, um Hinweise besser deuten zu können, und mich in Konzentrations– und Achtsamkeitsübungen geübt, um in stressigen Momenten ruhig und fokussiert zu bleiben. Am Ende war meine Strategie, flexibel, anpassungsfähig und neugierig zu sein – alles, um das Beste aus jeder Etappe der Reise herauszuholen.