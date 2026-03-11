Andreas Gabalier geht zu seinem «Unplugged»-Jubiläum auf Tour

In einem Video auf seinem Instagram–Account erklärte der Sänger bereits, dass es «eine Welle der Euphorie» nach der Vorankündigung gebe und dankte dafür seinen Fans. Andreas Gabalier fügte hinzu, er freue sich, dass nach den Jahren der grossen Bühnen das Jahr 2026 im Zeichen der Studiozeiten, neuer Lieder und dem grossen Projekt seines Unplugged–Jubiläums stehe.