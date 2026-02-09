Andrew-Ermittlungen: Charles stellt Polizei Zusammenarbeit in Aussicht

«Der König hat in Worten und durch beispiellose Taten seine tiefe Besorgnis über die Vorwürfe zum Ausdruck gebracht, die weiterhin im Zusammenhang mit dem Verhalten von Herrn Mountbatten–Windsor ans Licht kommen», zitiert etwa «The Independent» aus dem Statement. Und weiter: «Die konkreten Vorwürfe müssen zwar von Herrn Mountbatten–Windsor selbst geklärt werden, aber sollten wir von der Thames Valley Police angesprochen werden, sind wir bereit, sie wie erwartet zu unterstützen.» Zudem seien Charles und Ehefrau Königin Camilla (78) in Gedanken weiterhin bei den «Opfern jeglicher Form von Missbrauch».