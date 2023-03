Andrew Lloyd Webbers Sohn ist im Hospiz

Die New Yorker Premiere seines neuen Musicals liess Andrew Lloyd Webber dafür aus. Der Oscar-gekrönte Komponist wünschte seinen «Bad Cinderella»-Schauspielern am Eröffnungsabend am Broadway Glück und erklärte, er sei «absolut enttäuscht», nicht dort zu sein. «Die Berichte, die ich aus New York vom dortigen Team zurückbekomme, zeigen nur, dass die Show in einem so guten Zustand ist, wie sie nur sein könnte.» Am Ende seines Beitrags fügte Lloyd Webber hinzu: «Ich gehe gleich zu Nick. Ich werde all die fantastischen Wünsche weitergeben, die ich von überall auf der Welt für ihn erhalten habe.»