Andrew Mountbatten-Windsor: Epstein-Akten lassen Alibi zerbröseln

Das «Pizza Express»–Alibi wackelt

In dem Interview mit BBC–Journalistin Emily Maitlis hatte Andrew behauptet, er sei am fraglichen Abend im März 2001 gar nicht bei Maxwell gewesen, sondern mit seiner Tochter Beatrice in einer Pizzeria. «Ich war mit den Kindern da und hatte Beatrice zu einer Party in einem Pizza–Express in Woking gebracht, so gegen 16 oder 17 Uhr», sagte er damals. Auf die Frage, warum er sich 18 Jahre später an einen Restaurant–Besuch erinnern könne, antwortete er: «Weil es für mich ungewöhnlich war, nach Woking zu gehen.»