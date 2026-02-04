Andrew Mountbatten-Windsor ist umgezogen

Neue, bescheidenere Unterkunft

Andrew ist tief in den Epstein–Skandal verstrickt. Der Buckingham–Palast gab im Herbst bekannt, dass Mountbatten–Windsor aus der Royal Lodge ausziehen werde. Gleichzeitig wurde ihm damals sein Prinzentitel aberkannt. Der Bruder von König Charles (77) soll nun angeblich vorübergehend in der Wood Farm in Sandringham wohnen, bis die Renovierungsarbeiten an seinem neuen Zuhause Marsh Farm abgeschlossen sind.