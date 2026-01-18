Sie soll nicht mehr mit ihm sprechen

Andrew Mountbatten-Windsor: Kein Kontakt mehr mit Tochter Eugenie?

Der Skandal um Andrew Mountbatten–Windsor ist auch für seine beiden Töchter eine schwierige Situation. Offenbar gehen die Prinzessinnen damit ganz unterschiedlich um. Die jüngere Eugenie soll inzwischen gar nicht mehr mit ihrem in Ungnade gefallenen Vater sprechen.