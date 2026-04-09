Andrew Mountbatten-Windsor soll in die Marsh Farm gezogen sein

Noch vor wenigen Tagen hatte es so ausgesehen, als würde sich der Umzug von der Wood Farm in die Marsh Farm verzögern. Die britische Zeitung «The Sun» berichtete, Andrew wolle sich damit «Zeit lassen» – sehr zum Missfallen von Prinz Edward (62) und seiner Ehefrau Herzogin Sophie (61), die die Wood Farm angeblich über die Osterfeiertage nutzen wollten. «Er pendelt nur zwischen Wood Farm und Marsh Farm hin und her», zitierte das Blatt einen Insider. «Das muss geregelt werden, denn Edward und Sophie nutzen Wood Farm regelmässig.»