Andrew Mountbatten-Windsor: Termin für seinen Auszug steht fest

Andrews Ex–Frau, Sarah Ferguson (66), die mit ihm auf demselben Anwesen wohnt, werde wohl nicht mit Andrew in das neue Haus auf dem Sandringham Estate ziehen. «Sarah hat ihm all die Jahre die Treue gehalten, ist aber nun bereit, ihren eigenen Weg zu gehen.» Ausserdem wolle Ferguson auch nicht bei ihrer ältesten Tochter, Prinzessin Beatrice (37), wohnen. «Sie wird nicht in Beatrices Haus in den Cotswolds einziehen. Eugenies Haus in Portugal ist eine Option, während sie nach einer passenden Unterkunft sucht.»