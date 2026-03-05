Andrew Mountbatten-Windsor verliert weiteren Wohnsitz

Die Entscheidung folgt demnach auf eine Untersuchung der Finanzen von Andrew Mountbatten–Windsor. Berichten zufolge zahlte er für das Haus eine jährliche Miete von 13.000 Pfund (knapp 15.000 Euro), was deutlich unter den marktüblichen Preisen für die exklusive Lage in Windsor liegt. Eigentlich wäre der Mietvertrag noch bis Juli 2027 gelaufen, doch nach einer offiziellen Anfrage zur Informationsfreiheit leitete das Crown Estate nun den rechtlichen Prozess zur vorzeitigen Kündigung ein.