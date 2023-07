Andrew Ridgeley: Das macht der ehemalige Wham!-Sänger heute

Gastauftritt in der Weihnachtskomödie «Last Christmas»

Erst im Jahr 2019 sorgte der Brite wieder für nennenswerte Schlagzeilen, einerseits durch seinen Gastauftritt in der romantischen Weihnachtskomödie «Last Christmas», zudem durch die Veröffentlichung seiner Autobiografie «Wham! George & Ich». Spätestens seit dem Start der neuen Netflix-Doku wird Ridgeley wieder gesteigertes mediales Interesse zuteil - auch wenn er in Interviews vor allem über die gute alte Zeit der Achtzigerjahre an der Seite seines wesentlich berühmteren Kumpels George berichten muss.