Andrew soll auch militärischen Rang verlieren

Im Rahmen des Epstein–Skandals hatte es gegen Andrew schwerwiegende Anschuldigungen gegeben. Die im April durch Suizid verstorbene Virginia Giuffre (1983–2025) hatte ihn beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben, als sie erst 17 Jahre alt war. Andrew bestreitet bis heute die Vorwürfe. Er soll laut britischer Medien mehrere Millionen Pfund gezahlt haben, um einen Rechtsstreit mit Giuffre aussergerichtlich beizulegen. Kürzlich waren E–Mails aus dem Jahr 2011 aufgetaucht, laut derer Andrew noch Monate nach dem angeblichen Ende seiner Freundschaft zu Epstein mit diesem in Kontakt stand. Giuffre hatte zudem in posthum veröffentlichten Memoiren die Vorwürfe gegen Andrew erneuert.