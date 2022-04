Andy Cohen ist zum zweiten Mal Papa geworden

Bekannt aus dem US-Fernsehen

Andy Cohen startete seine Karriere bei der Sendung «CBS News» und blieb ihr zehn Jahre treu, bevor er zum US-Sender Bravo wechselte. Dort bekam er 2009 seine eigene Late-Night-Talkshow «Watch What Happens Live with Andy Cohen». Seit 2015 hat er mit «Radio Andy» zudem eine eigene Radio-Sendung. Nebenbei ist der Moderator als Produzent weiterer TV-Formate sowie als Buchautor erfolgreich.