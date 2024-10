Andy Warhols rechte Hand: US-Filmemacher Paul Morrissey ist gestorben

Der US–Filmregisseur Paul Morrissey ist tot. Er starb laut «The New York Times» am Montag (28. Oktober) nach einer Lungenentzündung im Alter von 86 Jahren in einem Krankenhaus in Manhattan. Der 1938 in New York City geborene Regisseur wurde vor allem durch die Zusammenarbeit mit Künstler und Filmemacher Andy Warhol (1928–1987) bekannt.